نجاحات جديدة عبر صندوق الاستثمار العقاري التركي الكويتي

نجحت شركة "إسراء القابضة- Isra Holding" بالشراكة مع رجل الأعمال الكويتي "تركي الحميدان"، بتجهيز صندوق استثماري (محفظة مالية)، مع الشركة الرائدة في تأسيس وإدارة المحافظ والصنادق الاستثمارية "البركة بورتفوي التشاركية".

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستحواذ على مشروع مركز بلاديوم كاياشهير التجاري.

ويضم مشروع بلاديوم كاياشهير -الذي يتوسط مشروعات هامة وحيوية- 76 محال تجاريا موزع على أربع طوابق، كما يقع المشروع على خط مترو المطار الجديد، وبالقرب من الحديقة النباتية والمستشفى الأكبر في أوروبا.

وبذلك تكون شركة "إسراء القابضة" قد تمكنت من ضم مشروع مركز البلاديوم التجاري بباشاك شهير إلى مشروعاتها، والتي تقوم بتطويرها تحت العلامة "V" بمنطقة كاياشهير التي تعد الأسرع تطورا ونموا في إسطنبول.

وتعمل الشركة جاهدة على تنفيذ مشاريعها حسب الخطط الموضوعة، كأعمال إنشاء المركز التجاري " V MALL ISTANBUL".

ويهدف المشروع المشترك إلى توفير الفرص لرؤوس الأموال المحلية والدولية، عبر الصندوق الاستثماري، وعن طريق الاستثمار في مثل هذه المشروعات العملاقة وتحقيق عوائد مرتفعة ومستمرة للشركاء والمستثمرين.