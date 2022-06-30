نمو الصادرات التركية 15.3 بالمئة خلال مايو الماضي

حققت الصادرات التركية نمواً بنسبة 15.3 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

جاء ذلك بحسب بيانات التجارة الخارجية للبلاد والتي تعدّها هيئة الإحصاء التركية بالتعاون مع وزارة التجارة.

وبلغت عائدات الصادرات التركية في مايو/ أيار الماضي، 18 مليارا و984 مليون دولار.

وعلى صعيد الواردات، فقد حققت نمواً خلال الشهر نفسه، بنسبة 43.5 بالمئة لتبلغ قيمتها 29 مليارا و588 مليون دولار.

كما تراجع معدل الصادرات مقارنة بالواردات إلى 64.2 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، بعد أن بلغ 79.8 بالمئة في الشهر نفسه من العام الفائت.

أما فيما يتعلق بعجز التجارة الخارجية، فقد ارتفع 155.2 بالمئة ليبلغ 10 مليارا و605 مليون دولار، خلال مايو الماضي.