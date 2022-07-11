صادرات الزراعة التركية تحطم رقما قياسيا بالنصف الأول من 2022

حطمت صادرات قطاع الزراعة في تركيا رقما قياسيا خلال النصف الأول من 2022، مسجلة 16 مليارا و462 مليون دولار، وهو أعلى رقم في تلك الفترة.

وذكرت معطيات مجلس المصدرين في تركيا، الإثنين، أن إجمالي صادرات كافة القطاعات في النصف الأول من العام الحالي سجلت 125 مليارا و863 مليون دولار.

وأضافت أن صادرات القطاع الزراعي نمت بنسبة 21.1 بالمئة في النصف الأول من العام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وأوضحت أن القطاع الزراعي استحوذ على 13.1 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا خلال الفترة المذكورة من العام.

وحلّ العراق في مقدمة البلدان الأكثر استيرادا للمحصولات الزراعية التركية في الفترة نفسها بنحو ملياري دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 181 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 102 مليون دولار.