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تركيا تجني 755 مليون دولار من صادرات الفواكه المجففة

وكالة الأناضول للأنباء
غازي عنتاب
نشر في 12.07.2022 13:32
آخر تحديث في 12.07.2022 15:22
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

بلغت قيمة الصادرات التركية من الفواكه المجففة خلال النصف الأول من العام الجاري، 755.9 مليون دولار.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، حققت صادرات الفواكه المجففة ومشتقاتها خلال الفترة المذكورة زيادة بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وحلت صادرات الزبيب التركي أولا بقيمة 208 ملايين دولار، ثم المشمش المجفف بـ168 مليون دولار، يليه الفستق العنتابي بـ111 مليون دولار، ثم التين المجفف بـ103 ملايين دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة المستوردين بـ 103 ملايين دولار، تليها بريطانيا بـ 75 مليون، بينا حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث.

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