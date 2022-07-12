تركيا تجني 755 مليون دولار من صادرات الفواكه المجففة

بلغت قيمة الصادرات التركية من الفواكه المجففة خلال النصف الأول من العام الجاري، 755.9 مليون دولار.

وبحسب معلومات من اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول، حققت صادرات الفواكه المجففة ومشتقاتها خلال الفترة المذكورة زيادة بنسبة 10.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وحلت صادرات الزبيب التركي أولا بقيمة 208 ملايين دولار، ثم المشمش المجفف بـ168 مليون دولار، يليه الفستق العنتابي بـ111 مليون دولار، ثم التين المجفف بـ103 ملايين دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة المستوردين بـ 103 ملايين دولار، تليها بريطانيا بـ 75 مليون، بينا حلت الولايات المتحدة في المركز الثالث.