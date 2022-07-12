تركيا والإمارات تشاركان بورشة عمل استثمارية في إسطنبول

يشارك وفدان تركي وإماراتي، غدا الأربعاء، في ورشة عمل استثمارية بمدينة إسطنبول.

وقالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية في بيان، الثلاثاء، إن معالم الاستثمارات التركية الإماراتية المخطط لها عقب لقاءات الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية باتت تتضح.

وأضافت أن وفدا إماراتيا سيزور تركيا بناء على دعوة وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك.

وأوضحت أن الوفد الإماراتي سيضم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن جابر الأحمد، ووزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة وكالة الفضاء سارة بنت يوسف الأميري، إلى جانب إداريي شركات رفيعي المستوى.

ولفت البيان إلى أهمية زيارة الغد التي تعد بمثابة نقطة بداية مرحلة جديدة بين البلدين عقب تطبيع العلاقات بفضل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، مشيرا أن ورشة العمل الاستثمارية ستنعقد في قصر "دولمة باهتشة" الرئاسي.

ومن المخطط إجراء لقاءات ثنائية بين الوزارات المتشابهة، إلى جانب لقاءات بين ممثلي الشركات الخاصة والعامة من كلا البلدين في مجالات الصناعة، والطاقة المتجددة، والبتروكيمياء، والغذاء، والتجارة الإلكترونية، والدفاع، وصناعة السيارات، والطيران، وبحث سبل التعاون.

وأردف أنه من المنتظر توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في مجالات "الاستخدام السلمي للفضاء، وعلوم الفضاء وتكنولوجياتها".

وكان أردوغان أجرى زيارة إلى الإمارات في شباط/ فبراير الماضي، وجرى على هامشها عقد لقاء بين وزيري صناعة البلدين، حيث اتفقا على قيام وفد إماراتي بزيارة تركيا للاطلاع على فرص الاستثمار على أرض الواقع.