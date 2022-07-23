4.5 مليار دولار قيمة صادرات تركيا من السيارات خلال 6 أشهر

بلغت قيمة صادرات تركيا من سيارات الركاب 4 مليارات و590 مليونا و207 آلاف دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وفقًا للمعلومات الصادرة عن جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات ، تم بيع سيارات ركاب إلى 97 دولة ومنطقة ذاتية الحكم ومناطق حرة في الفترة من يناير إلى يونيو.

وفي هذه الفترة بلغت حصة سيارات الركاب 30.1 في المائة من صادرات قطاع صناعة السيارات التي حققت 15 ملياراً و 261 مليوناً و 224 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

واحتلت فرنسا المركز الأول في استيراد السيارات التركية، بقيمة 659 مليونا و248 ألف دولار، فيما حلت المملكة المتحدة بالمركز الثاني بـ 522 مليونا و786 ألف دولار، وإسبانيا ثالثا بـ405 ملايين و862 ألف دولار.