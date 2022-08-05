القائمة الرئيسية
أموال
القائمة الرئيسية

صادرات تركيا الزراعية تحقق رقما قياسيا وتلامس 19 مليار دولار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 05.08.2022 15:16
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

سجلت الصادرات الزراعية التركية، رقما قياسا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز، إذ بلغت 18 مليارا و790 مليون دولار.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية في 7 أشهر حقق زيادة بمعدل 19.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة، 144 مليارا و416 مليون دولار، بنسبة زيادة 20.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الصادرات الزراعية، 18 مليارا و790 مليون دولار، لتسجل بذلك رقما قياسيا في 7 أشهر.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بلغت قيمة صادرات ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، 5 مليارات و905 ملايين...
مختارات