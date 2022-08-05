صادرات تركيا الزراعية تحقق رقما قياسيا وتلامس 19 مليار دولار

سجلت الصادرات الزراعية التركية، رقما قياسا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني، ويوليو/ تموز، إذ بلغت 18 مليارا و790 مليون دولار.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية في 7 أشهر حقق زيادة بمعدل 19.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة، 144 مليارا و416 مليون دولار، بنسبة زيادة 20.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووصلت قيمة الصادرات الزراعية، 18 مليارا و790 مليون دولار، لتسجل بذلك رقما قياسيا في 7 أشهر.