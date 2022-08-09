صادرات جنوب شرق تركيا من الحبوب تلامس ملياري دولار

لامست قيمة صادرات الحبوب والبقوليات في منطقة جنوب شرق تركيا ملياري دولار، في الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري.

أفاد بذلك بيان صادر، الثلاثاء، عن رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية في جنوب شرق الأناضول جلال كادوغلو.

وأوضح البيان أن قيمة صادرات المنطقة من الحبوب والبقوليات خلال الفترة المذكورة، بلغت مليارا و951 مليونا و96 ألف دولار.

ولفت إلى أن صادرات المنطقة خلال الأشهر السبع الأولى زادت 33.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن منتجات المنطقة وصلت خلال الأشهر المذكورة، أسواق 166 دولة، مبينا أن بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا تصدرت الأسواق الأكثر استيرادا لمنتجات جنوب شرق الأناضول.

وأضاف أن الاتحاد يتابع عن كثب التطورات المتعلقة باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي وُقّعت مؤخرا برعاية تركيا والأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا.