احتياطيات الذهب في المصرف المركزي التركي تصل أعلى مستوى لها في عامين

قام البنك المركزي التركي بمعظم عمليات شراء الذهب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، كما ظل طلبه على الذهب قوياً في يوليو/تموز، وفقاً لبيانات رسمية.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنك المركزي التركي اشترى 75 طناً من الذهب الصافي في الأشهر السبعة الأولى من العام، وزاد احتياطيات الذهب الرسمية بمقدار 12 طناً في يوليو/تموز.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات الذهب الحالية في البنك المركزي التركي تتوافق مع المتوسط الشهري حتى الآن، وأن صافي مشتريات المعدن الثمين وصلت منذ عام حتى هذا التاريخ إلى 75 طناً.

ويبلغ إجمالي احتياطي الذهب للمركزي التركي حالياً 469 طناً، وهو أعلى مستوى له في عامين.

في غضون ذلك، ارتفع صافي احتياطيات الذهب العالمية بمقدار 37 طناً في يوليو/تموز بعد أن بلغت الزيادة 64 طناً في يونيو/حزيران.

وكان مصرف قطر المركزي قام بأكبر قدر من عمليات الشراء في يوليو/تموز بقيمة 15 طناً، تلته الهند بـ 13 طناً وتركيا بـ 12 طناً وأوزبكستان بـ 9 طن من صافي المشتريات. وجاء أكبر صافي مبيعات في الشهر ذاته من كازاخستان بـ 11 طناً.

وبالرغم من تخلف البنك المركزي التركي عن قطر والهند في يوليو/تموز، إلا أنه حافظ على مكانته كبنك مركزي اشترى معظم الذهب عام 2022.

واعتباراً من يوليو/تموز، أصبحت تركيا الدولة التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي رسمي للذهب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وبلغت حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات 31.7%.

يذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي يمتلك أكبر احتياطي رسمي من الذهب في العالم بـ 8.133 طناً، تليه ألمانيا بـ 3.355 طناً. بينما صرح مجلس الذهب العالمي أنه منذ يناير/كانون الثاني 2022، انعدمت إمكانية الحصول على بيانات موثوقة حول الاحتياطيات الرسمية لروسيا، وبالتالي فإن البيانات الأخيرة لا تعكس الأرقام الحقيقية بدقة.