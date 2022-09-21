تركيا تحقق رقما قياسيا في صادرات الملابس الجاهزة وتتجاوز 14 مليار دولار

حققت تركيا في الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري 2022، رقما قياسيا في صادرات الألبسة الجاهزة، وقد حقق القطاع 14 مليارا و248 مليون دولار.

وأوضحت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، الأربعاء، أن نسبة صادرات قطاع الألبسة الجاهزة في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، ارتفعت 10.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال أغسطس الماضي فقط، بلغت مليارا و842 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر استيرادا للألبسة التركية في أغسطس بـ314 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ256 مليونا، وبريطانيا ثالثا بـ181 مليون دولار.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى، احتلت بلدان الاتحاد الأوروبي قائمة الدول الأكثر استيرادا لمنتجات قطاع الألبسة الجاهزة التركية بقيمة 8.8 مليارات دولار، تلتها باقي البلدان الأوروبية بـ1.8 مليار، وبلدان الشرق الأوسط ثالثا بمليار دولار.