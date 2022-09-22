منصة المدفوعات التركية الجديدة "ليديو" تنضم إلى صناعة التكنولوجيا المالية

مع إطلاق منصة المدفوعات التركية "ليديو" Lidio اكتسبت صناعة التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى توفير تجربة دفع متعددة القنوات ومستقلة لملايين المستهلكين، لاعباً جديداً من شأنه أن يضيف خدمات للاحتياجات المحلية والعالمية للشركات.

ويرتبط أساس مبادرة التكنولوجيا المالية من الجيل التالي، بمنصة "موبايل إكسبريس" إحدى أكبر منصات الدفع عبر الإنترنت في تركيا والتي أنشأت عام 2011.

وتعرف "ليديو" نفسها بأنها أكبر منصة دفع وأكثرها شمولاً في تركيا إذ أنها تقدم خدمات الدفع للشركات من جميع الأحجام، من الصغيرة والمتوسطة إلى الضخمة العملاقة، مما يوفر حرية دفع غير محدودة من نقطة واحدة.

كما يقدم "عالم المدفوعات المجانية" الذي توفره "ليديو" منتجات وخدمات مثل "ليديو كور" التي تجمع كافة نقاط البيع و"ليديو باس" أكبر تجمع بطاقات مسجل في تركيا و"ليديو سمارت سويتش" التي تعتبر البنية التحتية لتوجيه نقاط البيع الذكية الأكثر تقدماً في تركيا و"ليديو ماركت بليس سوليوشن" الذي يقدم عمليات سوق شاملة و"ليديو مجموعة خدمات العملاء" وهو الحل الوحيد لمجموعات التجارة المعقدة.

كذلك تقدم "ليديو" خدمات عبر الحدود كمنصة واحدة لجميع معاملات التحصيل، وتؤكد أنها "تتضمن طرقاً تقلل أنشطة الاحتيال بأكثر من 95% وتمنع الخسائر المالية للشركات".

وخلال حديثه عن إطلاق المنصة قال إمرة غوزار المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ "ليديو" إنهم بدأوا بشعار "حرية غير محدودة للمدفوعات" في عالم التقنيات المالية سريع التحول.

وأضاف: "لأكثر من 10 سنوات قمنا بتطوير خدمات الدفع للشركات التركية والشركات الرائدة في العالم تحت اسم موبايل إكسبريس. وفي العام الماضي، قمنا بمفردنا بالوساطة في حجم المعاملات تقريباً مثل جميع مؤسسات الدفع المرخصة. وأنجزنا أكثر من 160 مليون معاملة وحجم أكثر من 35 مليار ليرة تركية على منصة موبايل إكسبريس التي تعد قلب ليديو اليوم". مشيراً إلى أن هناك أكثر من 54 مليون بطاقة ائتمانية مسجلة على منصتهم.

ومن المنتظر أن تقدم "ليديو" تجربة دفع متعددة القنوات ومجانية ليس فقط للاحتياجات المحلية والعالمية للشركات، ولكن لملايين المستهلكين أيضاً وفقاً لغوزار الذي أكد أن هدفهم هو تحقيق معاملات الشركات العالمية في تركيا وربطها مع الجسور العالمية والرقمية التي ستقدمها المنصة.

وتطمح منصة "ليديو" بحلول عام 2023 أن تحقق إيرادات بقيمة 250 مليون ليرة تركية، كما تخطط لمضاعفة عائداتها كل عام، إلى جانب توسيع فريق العاملين فيها والذين هم من الأكثر خبرة في التقنيات المالية وأنظمة الدفع، ورفده بمواهب جديدة.