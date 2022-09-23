الإسترليني في أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاماً

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى 1.1187 مقابل الدولار الأمريكي، في أدنى مستوى له منذ 37 عاما.

وجاء انخفاض قيمة العملة البريطانية مقابل الدولار بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 و50 نقطة أساس على التوالي.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.12 منذ يناير 1985.

وخلال 10 أشهر رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 5 مرات، وبنك إنجلترا 7 مرات، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي أخذ يتفاقم بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.