البنك الدولي يمنح تركيا قرضا بـ512 مليون دولار

وافق البنك الدولي الأربعاء، على منح تركيا قرضا بقيمة 512.2 مليون دولار، بهدف زيادة تعزيز المساكن والبنى التحتية ضد الأخطار الطبيعية والمناخية.

وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي، أن القرض تم توفيره لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وتعزيز المساكن لزيادة قدرتها على مقاومة الزلازل وتغير المناخ وحماية الأرواح.

وأوضح أن 338.5 مليون دولار من التمويل ستُستخدم لتعزيز أو إعادة بناء الأسر لمساكنها من أجل زيادة قدرتها على مقاومة الزلازل وتغير المناخ.

وأضاف أن المبلغ المتبقي 173.6 مليون دولار سيتم تقديمه للبلديات لبناء بنية تحتية أكثر مقاومة للزلازل والكوارث.

ولفت البيان إلى أن 32 ألف شخص سيستفيدون من القروض المقدمة لإعادة إعمار أو تعزيز المباني السكنية الخطرة، في حين سيستفيد أكثر من مليون شخص من البنية التحتية المطورة.

وذكر أن المشروع سيركز على المناطق الحضرية في ولايات إسطنبول وإزمير وكهرمان مرعش ومانيسا وتكيرداغ.