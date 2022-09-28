مصرف لبنان المركزي يعتمد سعر صرف للدولار بـ 15 ألف ليرة

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، أن مصرف لبنان المركزي أقر اعتماد سعر صرف للدولار يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلا من 1507 المعتمد حاليا.

ووصفت الوزارة في بيان، أن قرار تحريك سعر الصرف خطوة نحو توحيد سعر الصرف تدريجا في البلاد، وسط انتعاش السوق الموازية والتي يسجل فيها الدولار أكثر من 35 ألف ليرة.

وبحسب البيان، سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وزاد: "بعد إقرار الموازنة العامة لعام 2022 التي تم اعتماد سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد، كان لا بد من تصحيح تداعيات التدهور الحاد لسعر صرف الدولار وذلك تقليصا للعجز وتأمينا لاستقرار المالية العامة".

ومنذ 2019، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشحّ في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حادّ بالقدرة الشرائية لمواطنيه.

وبسبب شح النقد الأجنبي في البلاد، قيدت البنوك في البلاد سحب الدولار من جانب المودعين وأصبح من الصعب توفيره بالأسعار الرسمية، ما أدى إلى انتعاش السوق الموازية للعملة.