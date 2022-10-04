وزير التجارة التركي: الصادرات تحقق نمواً بمقدار 9.2 بالمئة خلال سبتمبر

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات بلاده حققت نموا 9.2 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك في بيان له، الثلاثاء، حول البيانات المؤقتة للوزارة حول التجارة الخارجية التركية.

وأضاف الوزير التركي أن صادرات بلاده حققت خلال الشهر الفائت، عائدات بلغت 22 مليارا و616 مليون دولار.

وأوضح أن عائدات الصادرات التركية في سبتمبر 2022، كانت الأعلى على الإطلاق مقارنة بالشهر نفسه خلال الأعوام الماضية.

وعلى صعيد الواردات، قال الوزير التركي إنها زادت 41.5 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، لتبلغ 33 مليار دولار.

وأفاد بأن حجم التجارة الخارجية التركية، بلغ خلال الشهر الفائت 55 مليارا و616 مليون دولار، محققا زيادة 26.3 بالمئة.