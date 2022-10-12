تنوع السلع يميز واردات البلدان الأكثر استيرادا من تركيا

تميزت صادرات تركيا إلى الدول الأكثر استيرادا منها، بالتنوع وعدم الاقتصار على منتج واحد، وذلك بحسب البيانات التي تظهرها صادرات الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي.

يأتي ذلك بموجب استراتيجية تنتهجها تركيا لتنويع أسواق صادراتها، تزامناً مع تنويع سلع تصديرها.

وبحسب بيانات من مجلس المصدرين الأتراك، فإن عائدات الصادرات بلغت 22 مليارا و616 مليون دولار خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنمو بلغت نسبته 9.2 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وتصدرت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والعراق وروسيا، قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا، خلال سبتمبر الماضي.

ووفقاً لهذا، فقد استوردت ألمانيا من تركيا ما قيمته مليار و640 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ مليار و128 مليونا، ثم الولايات المتحدة مليار و127 مليونا، والعراق مليار و8 ملايين، وأخيرا روسيا 925 مليونا و428 ألف دولار.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ نمو الصادرات التركية إلى ألمانيا 5.8 بالمئة، وإلى العراق 18.6 بالمئة، فيما بلغت نسبة نمو الصادرات إلى روسيا 105.5 بالمئة، وإلى المملكة المتحدة 7.9 بالمئة، وإلى الولايات المتحدة 9.3 بالمئة.

وتنوعت السلع التركية المصدرة للبلدان المذكورة، حيث تصدرت السيارات واردات ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في المقابل، تصدرت الحبوب والبذور الزيتية قائمة واردات العراق من تركيا، فيما شكلت المواد الكيميائية النسبة الكبرى من الصادرات التركية إلى روسيا.