الألمان والروس يتصدرون قائمة الأكثر زيارة لتركيا خلال 8 أشهر

أعلن رئيس مجلس إدارة رابطة وكالات السفر التركية فيروز باغلي قايا، أن الألمان والروس والبريطانيين، تصدروا قائمة السياح الأكثر زيارة لتركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى 2022.

وأوضح باغلي قايا في تصريح صحفي، أن عدد السياح الألمان الذين زاروا تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ 3.8 ملايين سائح.

وأضاف أن السياح الروس احتلوا المرتبة الثانية بـ3 ملايين، ثم البريطانيين في المرتبة الثالثة بـ2.3 مليون سائح.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في تركيا بدأ بالانتعاش منذ منتصف العام الماضي، بعد فترة من الجمود نتيجة انتشار وباء كورونا اعتبارا من مطلع 2020.

ولفت إلى أن إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، بلغ 29 مليونا و334 ألفا و652.