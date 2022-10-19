صادرات جنوب شرقي تركيا من الحبوب والبقوليات تصل 2.6 مليار دولار

أظهرت بيانات حديثة أن قيمة صادرات منطقة جنوب شرقي تركيا من الحبوب والبقوليات بلغت 2.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

ووفق البيانات الصادرة عن "اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومشتقاتها في منطقة جنوب شرقي الأناضول" فقد بلغ حجم صادرات المنطقة من الحبوب والبقوليات 3 ملايين و318 ألفًا و626 طنًا بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022.

وتصدرت المعكرونة قائمة منتجات القطاع الأكثر تصديرًا للخارج من المنطقة، وبلغت عائداتها 490 مليونًا و144 ألف دولار في الفترة المذكورة.

وحل العراق في المركز الأول بين البلدان الأكثر استيرادًا لمنتجات القطاع بالمنطقة بقيمة 961 مليوناً و568 ألف دولار، تلته سوريا بـ216 مليونًا و655 ألف دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بقيمة 166 مليونًا و104 آلاف دولار.

وتضم منطقة جنوب شرقي الأناضول ولايات غازي عنتاب، وشانلي أورفة، وديار بكر، وباتمان، وماردين، وأديمان، وكيليس، وسيرت، وشرناق.