لأول مرة.. الجنية المصري يتراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق الأجنبية، الخميس، لمستوى تاريخي، بعد ساعات قليلة من رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت شاشة أسعار الصرف التابعة لوكالة بلومبرغ، أن الدولار الأمريكي يباع اليوم في الأسواق الأجنبية عند مستوى 22.4 جنيها لكل دولار واحد.

وتراجع الجنيه من مستوى 19.67 جنيها مسجلة في التعاملات الصباحية اليوم، داخل السوق المصرية، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

وفي وقت سابق اليوم، قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه وضع مجموعة من الإجراءات حتى يعكس الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية بناء على العرض والطلب.

لكن المصرف المركزي لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، ما يعني ترك تحركات أسعار الصرف بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق.