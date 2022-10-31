بمشاركة عربية.. إسطنبول تستضيف مؤتمر البنوك المركزية المتوسطية 2022

استضافت مدينة إسطنبول الإثنين "مؤتمر البنوك المركزية لدول البحر المتوسط 2022" بمشاركة عربية.

وجرى تنظيم المؤتمر من قبل البنكين المركزيين التركي والإسباني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي المتوسطي (IEMed).

وترأس المؤتمر، محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، ونظيره الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس.

وانعقد المؤتمر تحت عنوان "بناء المتانة في أوقات عدم اليقين: الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الاستثمار" بحسب بيان صادر عن البنك المركزي التركي.

وشارك في المؤتمر محافظو البنوك المركزية في تركيا وإسبانيا واليونان وتونس وكرواتيا ومالطا وليبيا، وممثلون رفيعو المستوى من البنكين المركزيين الإيطالي والمغربي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش المؤتمر "دور البنوك المركزية في زيادة المتانة الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف العالمية الحالية"، وفق المصدر نفسه.

كما "تم تقييم تأثير التمويل الرقمي على التكامل الاقتصادي والمالي، ومناقشة التطبيقات التي يمكن أن تتبناها البنوك المركزية في مواجهة الابتكارات في النظام المالي".