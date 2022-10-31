تركيا تستهدف تصدير مليون طن من اليوسفي في 2022

قال رئيس الاتحاد التركي لمصدري الفواكه والخضار الطازجة في منطقة بحر إيجة، خيرالدين أوتشاق، إن هدفهم يتمثل في تصدير مليون طن من اليوسفي خلال عام 2022.

وأفاد أوتشاق أن تركيا تنتج 5 بالمئة من اليوسفي المنتج عالميا، وفق بيان صادر عن الاتحاد، الإثنين.

ولفت أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج اليوسفي بعد الصين وإسبانيا، والمرتبة ذاتها في تصدير الفاكهة المذكورة بعد الصين وجنوب إفريقيا.

وذكر أن صادرات تركيا من اليوسفي حققت 453 مليون دولار عام 2021، مشيرا أن هدفهم تحقيق 650 مليون دولار في 2022.

وأوضح أن تركيا صدرت 930 ألف طن من اليوسفي، ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي الإنتاج، عام 2021.