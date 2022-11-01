قطاع الانشاءات التركي يلتقي مع المستثمرين العرب

تواصل شركة "تورابيكبسبو- Turabexpo" المتخصصة في الانشاءات، عقد الاجتماعات بين الشركات العربية والتركية، استعداداً لافتتاح المعرض المشترك الثامن لمواد وتقنيات البناء والهندسة المعمارية الداخلية ومعرض الأثاث، والذي ستحتضنه مدينة إسطنبول.

ويعتبر المعرض التركي العربي هو الخامس للعقارات والمشاريع والاستثمار والتمويل ، والذي سيعقد هذا العام في الفترة بين 23 و 24 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يشارك فيه آلاف الشركات ورجال الأعمال من 29 دولة مختلفة.

من جهته قال رئيس جمعية التعاون التركي والدول العربية (TÜRAP)، صبوحي عطار، إنهم قاموا بعمل مهم لتنظيم المعرض الذي سيساهم بشكل كبير في قطاع البناء والعقارات ، مؤكداً على أهميته في مساعدة الشركات التركية لعرض منتجاتها على رجال الأعمال العرب دون وسطاء.

أزمة الطاقة فرصة لتركيا

وفي إشارة إلى أنهم سيحاولون تحويل أزمة الطاقة في أوروبا إلى فرصة لتركيا قال عطار: "سيكون لدينا ضيوف من 29 دولة من الدول العربية والتركية، كما سيشارك أكثر من 1500 رجل أعمال، وسنبيع منتجات الشركات التركية، هدفنا هو زيادة صادرات تركيا بأفضل طريقة ممكنة".

وأردف: "تركيا هي أرض الفرص ، لكن هذا العام يمثل فرصة أكبر ، لأن هناك مشاكل في الطاقة والإنتاج في أوروبا ، إما أن قدرة الشركات قد انخفضت أو لا يمكنها الإنتاج، هذه فرصة عظيمة لتركيا، تذهب معظم منتجاتنا إلى أوروبا على أساس العقود ويتم بيعها إلى الدول العربية والأفريقية من هناك، نحن نقوم بهذه الأعمال".

اهتمام العرب بالاستثمار في تركيا

ولفت عطار إلى أن اهتمام المستثمرين العرب مرتفع للغاية، قائلاً: "هناك تدفق للدول العربية ضد تركيا ونتوقع مبيعات كبيرة، نحن نقدم أيضاً حوافز ودراسات كبيرة لشراء المزيد من السلع، عندما تشتري الشركات العربية حاوية بضائع من تركيا ، بصفتنا جمعية ، فإننا ندعمها من الناحية القانونية والنقل ، ونستضيف الشركات ".

الهدف 100 مليار دولار

وأشار عطار إلى أنه سيكون من المفيد للشركات العربية الوصول إلى منتجات اقتصادية وعالية الجودة، مضيفاً: "يمكنك شراء منتج من إيطاليا أو أي مكان آخر بثلث السعر هنا، هذا العام قمنا بتصدير 50 مليار دولار إلى الدول العربية، ونأمل للعام القادم زيادته إلى 100 مليار دولار، أنا متأكد من هذا السوق ، هناك اهتمام كبير بتركيا.

واستدرك: "سنزيد هذا اكثر فأنا واثق من ان الاقتصاد سيصل الى مستوى جيد في تركيا لان تركيا ارض الفرص ويمكن لرجال الاعمال العرب الاستفادة منها ايضا".

الشركات التركية ستكون علامة تجارية

وأشار عطار إلى أن الشركات التركية تستعين بمصادر خارجية لمنتجاتها إلى أوروبا ، لكنها ستبيع بأسمائها الخاصة في هذا المعرض ، وصرح بأنه سيتم تقديم مساهمة في العلامات التجارية للشركات ، وقال: "سنبيع علامتنا التجارية الخاصة إلى عرب و الجمهوريات التركية، إذا كانت هذه الميزة تجعلنا علامة تجارية جيدة ، فسنكون قادرين على تصدير المزيد من حيث السعر والجودة، لدينا تشكيلة واسعة جدا وغنية من أكثر من ألف في تركيا، إنه قطاع غني جداً وكبير وفعال ينتج السيراميك والإلكترونيات والمواد الكهربائية والطلاء والطوب والحديد والمواد الخشبية ، من المطبخ إلى الباب.

ولفت إلى مدى حاجة الدول العربية إلى الكثير من المواد، قائلاً: "لديهم بالفعل من هنا، بغض النظر عن مدى نجاحنا في جعل هذا القطاع علامة تجارية ، فلن نحتاج إلى وسطاء، سنقوم بالبيع المباشر للجمهوريات العربية التركية بعلامتنا التجارية الخاصة. جميع مواد البناء التي يمكنك التفكير بها من الألف إلى الياء ، من المسامير إلى الأثاث والديكور ، ستكون متاحة في هذا المعرض".

المستثمر في تركيا سيفوز

قال عطار إن الاستثمار في تركيا مربح للغاية ، مضيفاً: "نحن نقدم المنتجات بشكل جذاب للمستثمرين ونقدم الحوافز في معرض العقارات"، مشدداً على أن من يستثمر في تركيا دائماً ما يفوز.

واختتم: "كل من استثمر قبل عامين قد ربح الآن 4-5 أضعاف هذا المبلغ، سواء من حيث القيمة الدولارية ، فقد اكتسب مائة بالمائة، لا يوجد مثل هذا المكسب في العالم، نصيحتنا للعرب أن تقوم باستثماراتك في تركيا".