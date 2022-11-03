البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. 10 سنوات من الدعم للنساء التركيات

صرح مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا بأن استثمارات البنك فيها قد تصل إلى 1.5 مليار يورو مع نهاية العام الجاري.

وأوضح أرفيد توركنر أن البنك يوفر التمويل والمساعدة الفنية والاستشارية والمعلومات لرائدات الأعمال في تركيا عبر برنامج (Women in Business).

وأضاف أنه خلال 10 سنوات من البرنامج تم تمويل 15 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تديرها سيدات، مشيرا أن قيمة التمويل العام الجاري وصلت إلى 900 مليون يورو حتى اليوم.

وأشار إلى أن أكثر من 60 بالمئة من التمويل يخصص لرائدات الأعمال السيدات خارج المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير.

وأكد توركنر استمرار برامج البنك في تركيا وأنها تركز على الاقتصاد الأخضر الهادف إلى الحد من المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن التزامات التمويل الجديدة في تركيا تبلغ حاليا 1.1 مليار يورو، وأنه بحلول نهاية العام الجاري قد يصل إجمالي استثمارات البنك 1.5 مليار يورو.

وشدد على أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيواصل دعم المشاريع في تركيا بنفس الطريقة، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة.