حجم التجارة الخارجية بالعملة المحلية التركية 297 مليار ليرة

ارتفعت الصادرات التركية بالعملة المحلية، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي إلى 297 مليارا و150 مليون ليرة.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية التركية بالعملة المحلية، 21.3 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما وصل 209.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2022، بحسب بيانات من وزارة التجارة التركية.

وخلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2022، وحقق إجمالي حجم التجارة الخارجية بالعملة المحلية 297 مليارا و150 مليون ليرة، بنسبة 109 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ـ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ووصل حجم الصادرات التركية بالعملة المحلية 98 مليارا و45 مليون ليرة، فيما بلغت الواردات 199 مليارا و105 ملايين ليرة.

ومن الجدير بالذكر، أن الدولار الواحد يعادل 18,61 ليرة تركية، بحسب أسعار الصرف في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول.