تركيا.. صادرات الآلاف تسجل رقماً قياسياً خلال 10 أشهر

أعلنت تركيا أنها سجلت رقماً قياسياً في صادرات الماكينات خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، بواقع 20.5 مليار دولار، بنسبة زيادة 7.7 بالمئة.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الآلات، حلت ألمانيا والولايات المتحدة في المركزين الأول والثاني في استيراد الماكينات التركية، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.

وجاءت روسيا ثالثة بقيمة واردات 1 مليار دولار، ونسبة زيادة بلغت 43.8 بالمئة.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس اتحاد مصدري القطاع، كوتلو قره ولي أوغلو، إن 70 بالمئة من الصادرات تذهب إلى الدول المتطورة.

وأضاف أن قطاع الماكينات يشكل أكثر من 10 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.

وزاد أن الماكينات التركية تعتبر منافسة لمثيلاتها وتقدم الحلول المثلى للعملاء من حيث الجودة والسعر.