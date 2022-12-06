وفد كبير من رجال أعمال إسرائيليين في زيارة عمل في إسطنبول

التقى وفد من أعضاء اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية مع أعضاء مجلس المصدرين الأتراك في مدينة إسطنبول الثلاثاء.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الوفد الإسرائيلي الذي يزور تركيا مكون من 100 شخص يتبعون 60 شركة.

وفي تصريح صحفي، أعربت إيريت ليليان سفيرة إسرائيل في أنقرة، عن فخرها وسعادتها بلقاء رجال الأعمال الراغبين في تعزيز العلاقات التجارية من كلا البلدين.

وذكرت أن لقاء اليوم هو الحدث الأكبر بين البلدين منذ 10 سنوات، وأنه يعكس الروح الإيجابية وحجم التجارة المتزايد وإمكانات النمو بين البلدين.

وأضافت أن اللقاء ليس عبارة عن اجتماع للمصدرين الأتراك مع المستوردين الإسرائيليين فقط، بل نقطة تعارف لكل جانب على قدرات واحتياجات الآخر.

وتابعت ليليان أن "الاقتصادين الإسرائيلي والتركي لديهما الكثير للاستفادة من بعضهما".

بدوره، صرح رئيس مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غل تبه، أن تركيا وإسرائيل هما أقوى لاعبين في المنطقة.

وأضاف أنه رغم مرور العلاقات الثنائية بأوقات عصيبة من وقت لآخر، فإن العلاقات التجارية ظلت قوية دائما.