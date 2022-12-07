البنك المركزي التركي ينفرد عالمياً بزيادة احتياطاته في 2022

قال رئيس البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، إن "المركزي التركي" هو البنك الوحيد في العالم الذي زاد احتياطاته منذ بداية العام الجاري.

وأوضح قافجي أوغلو في حديث لقناة " TRT Haber" التركية، الثلاثاء، أن البنك المركزي التركي أصبح بنكاً يساهم في الاحتياطيات يومياً ويوفر الاحتياطي من مصادر مختلفة.

وأكد أنه من غير الممكن حصول تدفقات من العملات الأجنبية إلى تركيا مجهولة المصدر، مشيراً أن تركيا دولة ذات نشاط سياحي كثيف.

وبخصوص معدل التضخم في تركيا، أكد قافجي أوغلو أن التضخم بدأ في الانخفاض وسيواصل تراجعه، نتيجة الإجراءات والسياسات التي اتخذت في مواجهة التضخم.

والاإثنين، أعلنت هيئة الإحصاء التركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 2.88 % على أساس شهري، ليتراجع من 85.51 % إلى 84.39 % على أساس سنوي.