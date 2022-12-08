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في شهر واحد فقط.. الليرة التركية تخسر خمس قيمتها أمام الدولار

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 08.12.2022 23:03
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

في استمرار لتدهورها، خسرت اللليرة السورية خمس قيمتها مجدداً أمام الدولار خلال شهر واحد فقط.

وذكر موقع "الليرة السورية" الذي يراقب أسعار الصرف في أسواق البلاد، أن قيمة العملة انخفضت اليوم الخميس، مقابل الدولار.

وأوضح الموقع في بيان، أن الدولار الواحد سجل نحو 6 آلاف ليرة، بعد أن كانت قيمته قرابة 5 آلاف نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويتزامن انخفاض قيمة الليرة مع أزمة وقود حادة تعيشها مناطق سيطرة النظام، ما تسبب في تعطل الكثير من المرافق والفعاليات والأنشطة.

كما يأتي انخفاض قيمة الليرة دون تحسن في متوسط الأجور والرواتب التي باتت لا تتجاوز 20 دولارا شهريا.

وفشل النظام السوري خلال السنوات الأخيرة، بعد استعادة مناطق واسعة من المعارضة، في الحصول على دعم دولي لإعادة الإعمار بسبب موقفه الرافض للحل السياسي.

كما عمقت عقوبات قانون قيصر التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعانيها.

ولم يتمكن النظام من وضع خطط لتخفيف حدة الأزمة نتيجة الفساد المستشري، وبات يعتمد بشكل شبه كامل على حليفتيه إيران وروسيا لإنقاذ اقتصاده من الانهيار الكامل.

وبحسب تقديرات أممية فإن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

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