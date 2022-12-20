مواطن تركي يصدر حلوى الحلقوم إلى خمس دول حول العالم

تمكن المواطن التركي محمد كمال كيراميتلار، من إيصال منتجه من حلوى الحلقوم إلى أسواق 5 دول أبرزها السعودية والإمارات.

كيراميتلار البالغ من العمر 63، ينتح الحلقوم في ولاية نيغدة وسط البلاد، وقد ورث المهنة عن أجداده وهو في عمر الـ 14، قبل أن يشرف عليها بالكامل عقب وفاة والده في سبعينيات القرن الماضي.

وقال المواطن التركي إن أسرته تواصل إنتاج الحلقوم منذ قرابة 80 عاماً.

وتتنوع أصناف الحلقوم الذي ينتجه كيراميتلار، حيث يصل إلى 72 نوعاً.

وتمكن المواطن التركي من إيصال منتجه إلى مختلف ولايات بلاده، قبل أن يبدأ تصديره إلى أسواق 5 دول.

وفي الوقت الحالي، تصل منتجات كيراميتلار من الحلقوم إلى أسواق كل من السعودية والإمارات وألمانيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك.

وتجاوز حجم صادرات المواطن التركي من الحلقوم 50 طنا، منذ مطلع العام الحالي.