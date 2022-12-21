الخطوط القطرية تسير أكثر من 14 ألف رحلة خلال المونديال

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، أنها سيّرت أكثر من 14 ألف رحلة، خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقالت الشركة القطرية في بيان: "بلغ عدد المشجعين الذين توافدوا إلى دولة قطر لمؤازرة منتخباتهم ومتابعة واحدة من أنجح بطولات كأس العالم، أكثر من 3.4 ملايين مشجّع على مدار 64 مباراة".

وقالت الشركة إنها نظّمت بمناسبة هذا الحدث التاريخي، فعالياتٍ ترفيهية عديدة، تنوّعت بين محلية ودولية، وتمحورت جميعها حول كرة القدم.

وأوضحت أن جناحها "سكاي هاوس" في مهرجان FIFA للمشجعين بحديقة البدع، استقبل أكثر من 1.8 مليون زائر خلال البطولة، شاركوا في عدد من الأنشطة والفعاليات التي قدمها الجناح.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نجحت قطر بتحقيق الرحلة التي بدأت كحلم وتحوّلت إلى واقع مذهل، كما أبدعت بتقديم نسخة استثنائية لكأس العالم ستبقى ذكراها محفورة في الأذهان كأول بطولة تقام في الشرق الأوسط وأفضلها على الإطلاق".

ونقل البيان عن الباكر قوله: "بصفتنا شريك الطيران الرسمي لرحلة كأس العالم في قطر، يسعدنا أننا كنا جزءًا من هذا الحدث التاريخي، ونجحنا في تقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية".

واحتفالا بكأس العالم، أطلقت الخطوط القطرية أغنية حققت 23 مليون مشاهدة في غضون أسابيع قليلة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت القطرية إبرامها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لتصبح شريك الطيران الرسمي للاتحاد حتى عام 2022.

وتشمل قائمة البطولات التي رعتها القطرية بموجب الاتفاقية، كلًا من كأس العالم للأندية FIFA، وكأس القارات FIFA، وكأس العالم FIFA روسيا 2018، وكأس العالم للسيدات FIFA، وصولاً إلى مونديال قطر 2022.