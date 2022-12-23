عائدات تركيا من صادرات الآلات تبلغ 22.9 مليار دولار

سجلت تركيا رقماً قياسياً في صادرات الآلات خلال 11 شهراً من العام الجاري، بواقع 22.9 مليار دولار وبنسبة زيادة 9.1 بالمئة.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الآلات في تركيا، يواصل القطاع تسجيل أرقام قياسية في صادرات الآلات، محققا زيادة بمعدل 9.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وحقق القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عائدات بقيمة 2.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 135.7 بالمئة لروسيا و57.9 بالمئة للولايات المتحدة.

وبلغت قيمة صادرات الآلات التركية إلى ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي 600 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات الآلات إلى بريطانيا وإيطاليا أكثر من 100 مليون دولار.