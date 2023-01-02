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"بايكار" التركية تجني 1.18 مليار دولار من الصادرات الدفاعية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.01.2023 21:11
آخر تحديث في 02.01.2023 21:13
رئيس مجلس إدارة بايكار سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار" سلجوق بيرقدار

أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، أنها جنت نحو 1,18 مليار دولار من صادراتها خلال العام الماضي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر، رئيس مجلس إدارة "بايكار" سلجوق بيرقدار، تضمنت بيانات حول صادرات الشركة خلال العام الفائت.

ووفقاً للبيانات، فقد وقعت "بايكار" خلال 2022، عقود تصدير مع 27 دولة، بإجمالي عائدات بلغت 1,18 مليار دولار.

وفي معرض تعليقه على البيانات، قال سلجوق بيرقدار إن نسبة التصدير ضمن مبيعات "بايكار"، وصلت إلى 99,3 بالمئة.

وأكد أن شركته تواصل تطوير المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما"، معتمدة في ذلك على إمكاناتها المحلية والوطنية.

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