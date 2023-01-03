عائدات نباتات الزينة التركية تصل إلى 145 مليون دولار

كشفت تركيا أن عائداتها من صادرات نباتات الزينة ومنتجاتها بلغت نحو 145 مليون دولار خلال عام 2022.

وتتميز تركيا بتنوع غطائها النباتي، تواصل تصديرها في هذا المجال على مدى أشهر العام.

ووصلت صادرات نباتات الزينة ومنتجاتها إلى 85 دولة، في مقدمتها بلدان الاتحاد الأوروبي.

من جانبه قال إسماعيل يلماز رئيس اتحاد مصدري نباتات الزينة ومنتجاتها في تركيا، إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت سلبا على عائدات صادرات القطاع التي انخفضت خلال 2022 مقارنة بسابقه الذي بلغت فيه نحو 150 مليون دولار.

وأشار يلماز إلى أن زهرة القرنفل هي الأكثر تصديرا من بين نباتات الزينة.

ولفت إلى أن هولندا تصدرت قائمة الدول المستوردة لنباتات الزينة من تركيا، تليها بريطانيا ثم ألمانيا ورومانيا وبلغاريا.