مصر.. استمرار التضخم مع تراجع العملة المحلية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في محاربة ارتفاع التضخم بالتزامن مع التراجع الكبير في سعر العملة، الذي أثر بشكل سلبي على قطاع واسع من الشعب المصري نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأوضحت الإحصاءات التي نشرها الجهاز، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.9 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بـ19.2 بالمئة في نوفمبر/ تشرين ثان، و6.5 بالمئة في ديسمبر/ كانون أول 2021، قبل تصاعد حدة التضخم عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا التي هزت الاقتصاد العالمي.

وشهدت الأسعار في مصر ارتفاعاً في العديد من القطاعات، بدءاً من المواد الغذائية والخدمات الطبية إلى الإسكان والأثاث، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4 بالمئة في المتوسط في ديسمبر/ كانون ثان، وتصدرت الفواكه ومنتجات الألبان القائمة بنسبة 7.6 بالمئة و6.4 بالمئة على التوالي.

وألقى ارتفاع التضخم بمزيد من الأعباء على كاهل المستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، إذ تشير الاحصائيات الرسمية أن ما يقرب من 30 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

ويعاني معظم سكان مصر، الذين يزيد عددهم عن 104 ملايين نسمة، من ارتفاع الأسعار منذ بدء الحكومة برنامج إصلاح طموح عام 2016 لإصلاح اقتصاد البلاد المنهك اقتصادياً.

وتضمن البرنامج إجراءات تقشفية مؤلمة مثل تعويم الجنيه المصري، وخفض دعم الوقود والمياه والكهرباء.

كما تضرر الاقتصاد بشدة نتيجة جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها من أوروبا الشرقية.

ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الاثنين، الوضع بأنه صعب للغاية، مطالباً المصريين بالثقة في إدارته.

وأحدثت قرارات البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي وخفض قيمة الجنيه المصري صدمة اقتصادية لدى الملايين الذين عانوا من انخفاض قيمة مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال جايسون تافي، المحلل بمؤسسة كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن، أن القفزة في معدلات التضخم هي الاعلى منذ نهاية 2017، متنبئاً بمزيد من الارتفاع.

واستدرك: "من خلال مزيد من تراجع قيمة الجنيه المصري منذ بداية العام، سيستمر التضخم في الارتفاع على مدار الاشهر القادمة".

وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم وتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إنقاذ وسط نقص العملات الأجنبية.

وأعلن البنك المركزي، الشهر الماضي، أنه يهدف إلى خفض التضخم إلى حوالي 7 بالمئة بحلول الربع الرابع من عام 2024، لكنه لم يوضح الوسائل المتبعة لتنفيذ ذلك.

ووافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر بعد سلسلة من الإصلاحات، بينها خفض قيمة العملة الذي أدى إلى خسارة الجنيه لأكثر من 40 بالمائة من قيمته مقابل الدولار منذ مارس/ آذار 2022.

وبلغ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 27.5 جنيه.