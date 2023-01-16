البنك المركزي المصري: سوق صرف العملات المحلية يشهد تحركاً إيجابياً

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن سوق صرف العملات داخل السوق المحلية، شهدت تحركاً إيجابياً، منذ تنفيذ آخر تحريك هبوطي للجنيه الأربعاء الماضي.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن سعر الدولار صعد إلى 32 جنيها، الأربعاء، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيها بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

ومنذ مارس/آذار 2022، نفذ البنك المركزي تحريكا هبوطيا لسعر صرف الجنيه أمام النقد الأجنبي، نتج عنه ارتفاع الدولار بنسبة 103 بالمئة، قبل أن يقلص مكاسب العملة الأمريكية اليوم إلى 88.5 بالمئة.

وزاد البيان: "رصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة".

كما رصد البنك عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.

وأكد قائلا: "القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من ملياري دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت".

وصعد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له.