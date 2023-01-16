الحكومة اليمنية تدافع عن قرارها الخاص بزيادة سعر الدولار الجمركي

اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين، أن قرارها الخاص برفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على معيشة المواطنين المحليين.

جاء ذلك، خلال اجتماع لخلية الأزمة (يرأسها رئيس الوزراء معين عبد الملك) عبر الاتصال المرئي، نشرت فحواه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكدت الخلية أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية.

وطمأنت المواطنين بأن السلع الأساسية كالقمح والأرز والحليب والأدوية والزيت والدقيق لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.

ووجهت الوزارات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية، "لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية غير المشمولة بالقرار".

والثلاثاء، أقرت الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة.

والسبت، أعلنت رئاسة البرلمان اليمني تحفظها على القرار، قائلة إنه لم يراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة للموظفين والفئات الأقل دخلا.

فيما طالب المجلس الانتقالي الجنوبي (شريك في الحكومة)، مجلس القيادة الرئاسي "باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإلغاء العاجل للقرار لما له من تبعات كارثية على المواطنين".