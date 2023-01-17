بنك تركي يعتزم زيادة رأسماله بالسودان لتمويل استثمارات في الزراعة

أعلن بنك زراعات التركي، الاثنين، نيته رفع رأسمال فرعه بالسودان والدخول في استثمارات جديدة، في القطاع الزراعي السوداني خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية، بعد لقاء جمع الوزير جبريل إبراهيم مع المدير العام للبنك متين أوزدمير.

وقال أوزدمير إن أهم أهداف زيادة رأسمال فرع السودان متمثلة في الدخول في تمويل مشروعات زراعية جديدة، بالتركيز على المحاصيل النقدية "التي تحقق عوائد مرتفعة".

بدوره أعرب وزير المالي السوداني جبريل إبراهيم، عن التزامه بتذليل العقبات التي تعترض المشاريع التركية في السودان، والاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعي وبناء شراكات جديدة ناجحة تعود بالنفع على الجانبين.

وعلى هامش ذلك أقيم حفل حضره الوزير ومدير البنك ومحافظ الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إضافة إلى السفير التركي في السودان إسماعيل جوبان أوغلو، فضلًا عن مسؤولين آخرين ورجال أعمال وممثلي مؤسسات تركية، وشهد الحفل عرض فيديو تعريفي بالبنك.

ومطلع 2022، افتتح بنك "زراعات كاتيليم" فرعاً له في السودان، ليكون بذلك أول مصرف تركي يفتتح فرعاً له في القارة الإفريقية.

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطوراً منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا أواخر عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكاً واسعاً منذ زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر/ كانون أول 2017، حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.