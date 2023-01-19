شركة تركية تصدر مسدس "زيغ" إلى 60 دولة حول العالم

تصدر شركة طرابزون لصناعة الأسلحة "تيساش" التركية، مسدسها من طراز "زيغ" - نسبة لجبال "زيغانة" في الولاية - إلى 60 بلداً حول العالم.

وتنتج الشركة 25 ألف قطعة مسدس شهرياً، وتصدرها إلى العديد من البلدان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأذربيجان وكندا.

وتهدف "تيساش" إلى رفع قدرتها الإنتاجية إلى 40 ألف قطعة سلاح خلال الفترة ما بين 2023 و2025.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد علمدار أوغلو، أن الشركة أنتجت في البداية الأسلحة للجيش التركي والسوق المحلية.

وأوضح علمدار أوغلو أن الشركة انفتحت لاحقا على السوق الخارجية وبدأت بتصدير قسم كبير من منتجاتهم للخارج.

وأفاد أن أكبر سوق لهم هي الولايات المتحدة، واستدرك قائلا: "نصدر ولو على نطاق ضيق إلى دول مثل غواتيمالا وبيرو وبوركينا فاسو".

وذكر أن الشركة باعت نحو 10 آلاف قطعة سلاح لقوات الأمن الفلبينية في السنوات الماضية، وفازت العام الحالي بمناقصة لبيع أسلحة للجيش الفلبيني.

جدير بالذكر أن الشركة التركية تأسست قبل 30 عامًا بدعم من الدولة، ويعمل فيها حاليًا 366 موظفًا.