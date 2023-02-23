شركة تركية متخصصة في الصناعات الإلكترونية الجوية تبرم مذكرة تعاون مع الإمارات

أعلنت شركة الصناعات الإلكترونية الجوية التركية "هافلسان"، توقيعها مذكرة تعاون مع إحدى الشركات الإماراتية.

جاء ذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" المقام في أبو ظبي خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة كبرى شركات الصناعات الدفاعية ووفود رسمية رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم.

من جهته قال محمد عاكف نجار، مدير عام "هافلسان"، إنهم أبرموا مذكرة تعاون مع شركة "International Golden Group" التي تنشط في الإمارات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم المبرمة شملت مجال أجهزة المحاكاة والأجهزة غير المأهولة المطورة من قبل "هافلسان."

وتنص مذكرة التعاون أيضاً على بيع المنتجات المذكورة لـ"هافلسان" في الإمارات، وتقديم خدمات الصيانة والمواءمة في الصفقات الضخمة.

وفي سياق متصل، أشار "نجار" إلى اعتزامهم تحويل اللقاءات التي أجروها على هامش المعرض إلى عقود شراء بحلول نهاية العام الحالي 2023.

ومن أبرز المنتجات التي تعرضها "هافلسان" في المعرض المذكور، هي مفهوم "وحدة الدفاع الرقمية"، الذي يتكون من وحدات دفاعية تتكون من مسيّرات جوّية ومركبات برّية غير مأهولة، طورتها الشركة التركية.