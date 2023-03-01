بورصة موسكو تبدأ بتداول الليرة التركية اعتباراً من 1 مارس/آذار

أعلنت بورصة موسكو عن بدئها بتداول الليرة التركية ودولار هونغ كونغ اعتباراً من 1 مارس/آذار.

وقالت البورصة إن إطلاق عقود جديدة بالليرة التركية ودولار هونغ كونغ، نابع من الاهتمام المتزايد من العملاء بتداول هاتين العملتين.

وسيتمكن المستثمرون من الوصول إلى العقود الآجلة التي تنتهي في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2023 ومارس/آذار 2024، بالليرة التركية ودولار هونغ كونغ.

وفي حديثه حول هذا الإجراء قال فلاديمير ياروفوي العضو المنتدب للمشتقات في بورصة موسكو: "تعد العقود الآجلة للعملات من أكثر الأدوات شيوعاً لدى المستثمرين حول العالم، وسوقنا ليس استثناءً. وأكثر من 50% من حجم المعاملات في سوق المشتقات اليوم هي مشتقات العملات. وهذه أدوات ملائمة تسمح بتنفيذ مختلف الاستراتيجيات بشأن التغيرات في أسعار الصرف، وأخذ الحيطة من مخاطر العملات بتكلفة منخفضة" مضيفاً أن الطلب على الليرة التركية في بورصة موسكو ارتفع بمقدار 17 ضعفاً.

يذكر أن المشتقات المالية هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي كالذهب والنفط والمعادن والقمح والأرز وغيرها، أو مالي كالأسهم والسندات أو من أداء أحد المؤشرات السوقية.