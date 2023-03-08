عبر "حافلات مصرفية".. بنوك تقدم خدماتها للمتضررين من الزلزال

بدأت بعض البنوك بولاية قهرمان مرعش التركية، تقديم خدماتها عبر فروع متنقلة (داخل حافلات)، بسبب تضرر مبانيها جراء زلزال مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وفي هذا الإطار، حوّلت بعض البنوك المصرفية حافلات إلى فروع لتقديم الخدمات المصرفية المتنقلة.

وتتجول "الحافلات المصرفية" في أنحاء مدينة قهرمان مرعش، في أوقات وأيام معينة، لتواصل تقديم خدماتها للمواطنين.

وقال زينل غوك، أحد سكان قهرمان مرعش، إنه كان من الضروري أن تتواصل الخدمات العامة والهامة للمواطنين، طالما الحياة مستمرة حتى في ظل الزلزال.

وأعرب غوك، في تصريح لوكالة الأناضول، عن شكره وتقديره لإطلاق خدمة البنوك المصرفية المتنقلة، مبيناً أنها توفر الكثير من التسهيلات للمقيمين في مناطق الزلزال.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة 46 ألفاً و104، وفق آخر إخصائية معلنة، وخلَّفت دماراً مادياً ضخماً طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.