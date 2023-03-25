المصرف المركزي التركي يحقق 3.78 مليار دولار ربحًا لعام 2022

أعلن البنك المركزي التركي (CBRT) تحقيق صافي ربح قدره 72.02 مليار ليرة تركية (3.78 مليار دولار) لعام 2022، وفقًا للميزانية العمومية التي نُشرت يوم الجمعة في الجريدة الرسمية.

هذه زيادة عن أرباح البنك المركزي التركي البالغة 57.5 مليار ليرة تركية التي سجلها عام 2021.

بلغت الالتزامات الضريبية للبنك للعام الماضي 22.3 مليار ليرة تركية.

في الوقت نفسه، قال البنك المركزي في وقت سابق إنه تبرع بمبلغ 30 مليار ليرة تركية من أرباح ميزانيته العمومية لعام 2022 لجهود الإغاثة من الزلزال.

بعد الجمعية العمومية السنوية للبنك المركزي، التي ستنعقد في 28 مارس/آذار 2023، سيقوم البنك بتحويل أرباحه من العام السابق إلى الخزانة في غضون أيام قليلة، طالما لم يكن هناك تأخير قانوني.

وقد أعلن البنك المركزي التركي أن اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والتسعين للفترة المالية سيعقد إلكترونيًا وفعليًا في قاعة المؤتمرات بالمقر في أنقرة. وسيشمل الاجتماع مناقشات وقرارات تتعلق بتوزيع أرباح 2022، بالإضافة إلى قراءة ومناقشة المقترحات المتعلقة بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة وتوزيع الأرباح.

عادة ما يعقد المصرف جمعية عمومية في نهاية شهر مارس/آذار من كل عام، ما لم يتم اتخاذ قرار سابق. بافتراض عدم وجود تأخيرات وتم وضع الأحكام القانونية جانباً، سيقوم البنك بتحويل أرباحه من العام السابق إلى الخزينة في غضون أيام قليلة بعد الجمعية العامة.

العام الماضي، وزعت المؤسسة المصرفية صندوقه الاحتياطي من أرباح 2020 على المساهمين، بما في ذلك الخزانة. وزعت 45 مليار ليرة تركية كأرباح مقدمة و4.3 مليار ليرة تركية كأموال احتياطية.

كما سيختار البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية عضوين جديدين لمجلس إدارته، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء لمجلس الرقابة.