استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي على خلفية قضية كريدي سويس

أعلن رئيس البنك الأهلي السعودي الذي كان المساهم الأكبر في مصرف كريدي سويس قبل خطة إنقاذه في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما ورد في بيان نشرته البورصة السعودية الاثنين.

وأفاد البيان أن مجلس إدارة البنك الأهلي "وافق على قبول استقالة" عمار الخضيري "لظروف خاصة".

وانهارت أسهم كريدي سويس في 15 آذار/مارس بعدما أكد الخضيري أن البنك السعودي لن يزيد مساهمته فيه.

في اليوم التالي تحسنت أسهم المصرف السويسري في الأسواق المالية بعدما حصل على 54 مليار دولار من المصرف المركزي السويسري في محاولة لطمأنة المستثمرين.

وفي 19 آذار/مارس، استحوذ مصرف "يو بي أس" الأكبر في سويسرا على "كريدي سويس" بسعر زهيد.

وسيخلف سعيد بن محمد الغامدي، الخضيري في منصبه فيما عيّن طلال أحمد الخريجي رئيسا تنفيذيا للبنك.