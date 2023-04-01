الشركات التركية تتعهد باستثمار 500 مليون دولار في مصر وتتطلع إلى 20 مليار دولار في التجارة

مع دخول العلاقات بين تركيا ومصر في فترة المصالحة، انعكست التطورات أيضًا إيجابيا على العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث يتدفق المستثمرون الأتراك الآن إلى البلاد بحثًا عن فرص عمل.

مصطفى دنيزر، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) في مجلس الأعمال المصري في تركيا، قال إن المستثمرين الأتراك زادوا استثماراتهم بشكل كبير في مصر، حيث توظف 35 شركة حاليًا 70 ألف مصري، باستثمارات بلغ إجماليها 1.5 مليار دولار (28.77 مليار ليرة تركية).

وقال دينيزر إن هدفهم الاستثماري للبلاد تم تحديده بمبلغ 500 مليون دولار للفترة 2023-2024.

بالإضافة إلى ذلك، نهدف أيضًا إلى تحقيق حجم تداول قدره 20 مليار دولار على المدى الطويل.

يأتي تعزيز العلاقات الثنائية مع قيام وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو مؤخرًا بزيارة رسمية إلى مصر، وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عامًا.

رغم أن العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر لم تتوقف بشكل كامل، إلا أنها تدهورت بسبب الخلافات السياسية التي أعقبت الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، محمد مرسي، في انقلاب بعد عام واحد فقط من توليه المنصب.

وأشار دينيزر إلى أن حجم التجارة الثنائية ظل دائمًا عند نفس المستوى، عند حوالي 5 مليارات دولار، بينما بدأ هذا أيضًا في التغير.

وقال إنه مع زيادة واردات الطاقة من مصر وصل حجم التجارة إلى 9 مليارات دولار، مع تحويل فائض الحساب الجاري إلى الجانب المصري.

وأوضح دينيزر أن اتفاقيات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية في مصر تسمح بحرية حركة البضائع المصرية إلى جنوب إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول أمريكا الجنوبية، وقال: "هذا يجذب المستثمرين الأتراك إلى جانب انخفاض تكاليف العمالة والطاقة في مصر. نرى جديدًا عدد المستثمرين والشركات القادمة إلى مصر لإجراء أبحاث السوق في الأشهر الأخيرة ".

وأوضح أن تركيا تستورد 5.1 مليار دولار إجمالاً من مصر: "حوالي 2.7 مليار دولار منها لقطاع الطاقة، تليها المواد البلاستيكية والأسمدة والمنتجات الكيماوية. وتبلغ صادراتنا حوالي 4 مليارات دولار، والقطاعات الرئيسية هي الكيماويات والصلب والمنسوجات. والسيارات والغذاء. تحقق شركاتنا المستثمرة في مصر نموًا كبيرًا من خلال الاستثمارات التي تقوم بها كل عام. وتشكل هذه الاستثمارات مرجعية للشركات الجديدة القادمة.

في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر بعد الإطاحة بمرسي، أكدت أنقرة أنه لا يمكن عزل رئيس منتخب ديمقراطياً عن طريق انقلاب عسكري، وبالتالي، أعربت عن انتقادها للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وداعميه، بما في ذلك الغرب وبعض خصوم أنقرة في منطقة الخليج.

من ناحية أخرى، حثت الحكومة المصرية تركيا على عدم التدخل في قضية تعتبرها من شؤونها الداخلية. فكان أن أدى الخلاف إلى طريق مسدود في العلاقات الثنائية لسنوات عديدة.

بعد سنوات من التوترات، تعمل تركيا على إصلاح علاقاتها مع القوى الإقليمية، بما في ذلك مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.