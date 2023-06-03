المقاولون الأتراك ينفذون مشاريع في الخارج بقيمة 6.5 مليارات دولار

حققت المقاولات التركية الخارجية في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي رقم أعمال بلغ 6.5 مليارات دولار.

وحسب بيانات وزارة التجارة التركية أن المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع في 133 دولة حول العالم، منذ عام 1972 وحتى مايو/ أيار الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة هذه المشاريع، في الفترة المذكورة، 479.5 مليار دولار، فيما وصل عدد المشاريع إلى 11 ألفا و745 مشروعا، طيلة هذه السنوات.

وبين يناير/ كانون الثاني - مايو/ أيار 2023، بلغت قيمة المشاريع التي يتبناها المقاولون الأتراك، 6.5 مليارات دولار.

وحلّت روسيا في صدارة الدول التي ينفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر قدر من المشاريع، حيث شكلت 10.6 بالمئة من إجمالي مشاريع المقاولين الأتراك في الخارج.