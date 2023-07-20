صندوق أبوظبي السيادي يوقع اتفاقات بقيمة 11.5 مليار دولار مع تركيا

أعلن صندوق أبوظبي السيادي، القابضة إيه دي كيو ADQ، الأربعاء إنه وقع مذكرتي تفاهم لضخ حوالي 8.5 مليار دولار في تركيا بصورة سندات لتمويل إعادة إعمار المناطق التي تضررت بزلزال فبراير/شباط، وثلاثة مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.

وقال الصندوق السيادي في بيان إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمول "جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا".

وأضاف الصندوق أن الأموال ستركز على بناء وحدات سكنية للنازحين، ووقع أيضا مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى.

وتأتي الاتفاقات ضمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات أمس الأربعاء ضمن جولة بدول الخليج.

وتحولت أبوظبي أيضا إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مستخدمة غالبا صندوق أبوظبي السيادي.

ودشن الصندوق الذي يرأسه الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، العام الماضي صندوقا لتمويل التكنولوجيا بقيمة 300 مليون دولار مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في فرص رأس المال المغامر في تركيا.

واشترت الشركة القابضة العالمية التي يرأسها أيضا الشيخ طحنون حصة 50 بالمئة في كاليون إنرجي التركية مقابل 490 مليون دولار في أغسطس/آب الماضي.