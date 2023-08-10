أنقرة: احتياطيات البنك المركزي زادت 17.1 مليار دولار في شهرين

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن احتياطيات البنك المركزي زادت خلال الشهرين الأخيرين 17.1 مليار دولار.

وأضاف شيمشك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن استمرار زيادة الاحتياطيات خلال أغسطس/ آب الجاري مع الارتفاع في حساب الودائع المحمية "له دلالة كبيرة".

وتابع الوزير التركي: "سنواصل زيادة الاحتياطيات بقدر ما تسمح به ظروف السوق".

وذكر أنه وفقا لبيانات المركزي التركي فإن إجمالي الاحتياطيات ارتفع من 98.5 مليار دولار نهاية مايو/ أيار الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار.