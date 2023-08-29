مؤسسة التمويل الدولي تستثمر 1.46 مليار دولار في تركيا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولي (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي أنها استثمرت أكثر من 1.46 مليار دولار لدعم تطوير القطاع الخاص في تركيا العام 2023.

وأوضح بيان للمؤسسة الثلاثاء، أن الاستثمارات المذكورة جرت في الفترة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2022 و30 يونيو/حزيران 2023 (العام المالي) وأسهمت في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة التوظيف ودعم قطاع التصدير.

وأفاد البيان أن المؤسسة تواصل دعمها للاستثمار الخاص بتركيا منذ 50 عاما، وأنها استثمرت فيها 11 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

ولفت البيان إلى أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الحصول على استثمارات مؤسسة التمويل الدولي.