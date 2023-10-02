أردوغان: تركيا تولي أهمية خاصة لتعزيز أسواق رأس المال

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستولي أهمية وأولوية خاصة لتعزيز أسواق رأس المال وتوسيع نطاقها في تركيا.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى مؤتمر أسواق رأس المال التركي الذي ينعقد بنسخته السابعة في إسطنبول ما بين 2 و6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضح أردوغان أن تركيا جذبت ما مجموعة 255 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في السنوات 21 الماضية.

وأضاف: "في الفترة المقبلة، سنُولي اهتمامًا خاصًا وأولوية لتعزيز أسواق رأس المال لدينا وتوسيع نطاقها لتصبح أكثر عمقاً وتواجداً على الأرض".

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تسير دون توقف على الطريق المحدد بهدف جعل تركيا أقوى وأكثر أمانًا وازدهارًا في الذكرى المئوية للجمهورية.

وذكر أردوغان أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو خارطة طريق "قرن تركيا" وأن الأهداف التي وضعت "واقعية" و"قابلة للتطبيق" و"تتوافق مع إمكانات تركيا".

وأكد أن تركيا تخطط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال زيادة تعزيز التنبؤ البيروقراطي والقانوني بشكل أكبر.

ولفت إلى أن تركيا ستبدأ في جني ثمار مشروع مركز إسطنبول المالي الذي بذلت عليه الجهود لفترة طويلة، وأن الهدف هو "جعل تركيا مركزا في مجال التمويل".

وأكد الرئيس أردوغان على أن "أبواب وقلوب تركيا مفتوحة لجميع المستثمرين الذين يثقون بها وبالمستقبل المشرق للاقتصاد التركي".

وفي ختام كلمته، أعرب الرئيس عن أمنياته بنجاح المؤتمر شاكراً جميع المساهمين في تنفيذه.