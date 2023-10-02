شركتا أسيلسان وتوساش توقعان عقدا بقيمة 14 مليون دولار

أبرمت شركتا "أسيلسان" للصناعات الدفاعية و"توساش" للصناعات الجوية والفضائية التركيتان، عقدا بقيمة 14 مليون دولار لتحديث إلكترونيات الطيران.

وقالت شركة أسيلسان، في بيان الاثنين، إن إبرام العقد تم في 29 سبتمبر/ أيلول الفائت، بهدف تحديث إلكترونيات الطيران للطائرات.

وتأسست "أسيلسان" عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية" بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

"أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

أما "توساش" فتعد مركزا رائدا في تصميم وتطوير وتصنيع مركبات جوية في تركيا، ويقع مقرها العام بالعاصمة أنقرة.

وقد تأسست عام 1973، لتقليل اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات العسكرية.

وتنتج الشركة مروحيات وطائرات مسيرة وحربية خفيفة إلى جانب أقمار اصطناعية ومنصات أخرى.